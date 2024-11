tirandole i capelli, poiché la accusava di avere Genovatoday.it - "Ti sei messa con il mio ex", e le tira i capelli sul posto di lavoro Leggi tutto su Genovatoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Genovatoday.it: I carabinieri sono dovuti intervenire, evitando più gravi conseguenze, per sedare una lite tra due donne, avvenuta all'interno di uno studio medico nei pressi di via XX settembre.Una trentenne ha aggredito una 35enne (impiegata in tale studio),ndole i, poiché la accusava di avere

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: "Ticon ilex", e le tira i capelli sul posto di lavoro; Daniele Paudice e Gaia Gigli di Uomini e Donne si sono lasciati: "Momento delicato, devo metabolizzare"; La tenacia di Sarah Toscano, la vigevanese che ha vinto Amici: le lacrime di Lorella Cuccarini, il primo ringraziamento e il ritorno a casa; Affari tuoi, Alessia ipnotizza il Dottore in diretta: "Ti faccio una macumba", Stefano De Martino lascia lo studio; Funerale di Vanessa Ballan, il compagno Nicola davanti alla bara bianca: «Devo farmi forza per nostro figlio»; Le Storie Siamo Noi, Jessica: «Che tiin tetta? Così racconto il cancro»; Approfondisci 🔍

Taylor Mega tradita dalla sorella, l'ira dell'influencer: «Si è messa con lo psicopatico del mio ex. Sarai sempre la seconda scelta»

(msn.com)

Compleanno amaro per Taylor Mega. L'influencer si trova a Dubai per festeggiare i suoi 31 anni lontano dall'Italia ma tra i regali ricevuti ce ...

Se sei così, ti dico sì streaming

(comingsoon.it)

Scopri dove vedere Se sei così, ti dico sì in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Se sei così, ti dico sì in gratis con pubblicità, abbonamento ...

'Gatto, sei mio (e sono tuo), per sempre'

(lapressa.it)

Domenica 6 ottobre alle ore 15,30 presso la sala Pucci di Modena si terrà un evento unico intitolato “Sei mio per sempre” dedicato ai gatti ... conduttrice TRC Maria Cristina Martinelli viene messa in ...

Shaila Gatta ‘accusa’ Lorenzo Spolverato: “Ti sei buttato su un’altra!”/ Lui si difende: “Non ero pronto…”

(ilsussidiario.net)

Al Grande Fratello 2024 iniziano a nascere incomprensioni non da poco; i sentimenti si amplificano nella casa più spiata d’Italia e i protagonisti assoluti delle ultime ore sono senza dubbio ...