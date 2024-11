Ilgiorno.it - Tenta di difendere il suo cane da un pitbull. Il molosso lo morde e quasi gli stacca un dito

(Di venerdì 1 novembre 2024) Milano, 1 novembre 2024 – La zuffa tra due cani al parco. Un husky contro un. Il padrone del primo cerca di dividerli e viene morso dall'altro animale, cheglidi netto un. Sono gravi le condizioni del trentaduenne morso qualche minuto dopo le 11 di venerdì primo novembre nella periferia nord di Milano: l'uomo è stato ricoverato alla clinica Multimedica di Sesto San Giovanni, rischia l'amputazione di una mano. L'altro proprietario è scappato con il suo animale senza prestare soccorso al ferito. L'aggressione Tutto è accaduto all'interno di Villa Scheibler, in zona Vialba. Stando alle prime informazioni, il trentaduenne è stato aggrementre stavando di placare il violento confronto tra il suo husky e il. L'uomo ferito è stato soccorso dai sanitari di Areu in via Val Lagarina e trasportato in ospedale in codice giallo.