Superlega, Modena nell'anticipo cerca punti a Verona (Di venerdì 1 novembre 2024) In trasferta con l'obiettivo di fare punti. Sesta giornata in Veneto per il Modena Volley che giocherà alle 20.30 di sabato 2 novembre a casa della Rana Verona.Morale alto dopo i tre punti contro Monza. "La squadra ha giocato bene contro Monza - ha detto il centrale Giovanni Sanguinetti Modenatoday.it - Superlega, Modena nell'anticipo cerca punti a Verona Leggi tutto su Modenatoday.it (Di venerdì 1 novembre 2024) In trasferta con l'obiettivo di fare. Sesta giornata in Veneto per ilVolley che giocherà alle 20.30 di sabato 2 novembre a casa della Rana.Morale alto dopo i trecontro Monza. "La squadra ha giocato bene contro Monza - ha detto il centrale Giovanni Sanguinetti

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:nell'punti a Verona;nell'punti a Verona; Block Devils al lavoro in vista dell’di sabato acon l'Altovere. La capolistafugge?; Volley, Perugia espugnae balza in testa alla; Lega Pro, girone B. Stasera il Carpi gioca insul campo della Vis Pesaro. [SEGUI LIVE]; Approfondisci 🔍

Superlega, Modena nell'anticipo cerca punti a Verona

(modenatoday.it)

In trasferta con l'obiettivo di fare punti. Sesta giornata in Veneto per il Modena Volley che giocherà alle 20.30 di sabato 2 novembre a casa della Rana Verona.

Pallavolo SuperLega – Verona, si avvicina la gara con Modena. Radostin Stoytchev: “Per noi è diventata una gara chiave”

(ivolleymagazine.it)

Prosegue la marcia di avvicinamento al prossimo impegno casalingo di Rana Verona, che sabato sera aprirà la sesta giornata di SuperLega con la sfida alla Valsa Group Modena. In prossimità dell’appunta ...

Pallavoo SuperLega – Le analisi di Colaci alla vigilia del match contro Modena targata De Cecco

(ivolleymagazine.it)

Massimo Colaci, libero bianconero alla sua ottava stagione con la maglia della Sir Susa Vim Perugia, presenta le insidie del match di sabato, anticipo della terza giornata del girone di andata di ...

SuperLega. Vero Volley a Modena: "Sfida molto delicata»

(ilgiorno.it)

La Mint Vero Volley Monza cerca punti cruciali contro la Valsa Group Modena, reduce da tre sconfitte. Zaytsev è un'aggiunta importante, ma Juantorena e Averill sono ancora in dubbio. Coach Eccheli e G ...