Sold Out al Teatro Vittorio Emanuele per lo Spettacolo di Candlelight Emozioni luci tango e…

Spettacolo "Emozioni, luci, tango e" ha ottenuto un clamoroso Sold out al Teatro Vittorio Emanuele di Benevento, rappresentando la prima nazionale di questo affascinante evento che unisce la magia della musica ai ritmi coinvolgenti del tango. L'incontro tra musica classica e le melodie tanguere ha catturato l'attenzione di un pubblico entusiasta, pronto a lasciarsi avvolgere da un'esperienza multisensoriale unica. La magia della musica classica e del tango Il quintetto di archi dell'Orchestra Internazionale della Campania ha portato sul palco una selezione di pezzi che spaziano dai grandi compositori storici a quelli contemporanei, creando un'atmosfera ricca ed evocativa.

