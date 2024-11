Martina Bagnoli si è dimessa da direttrice dell’Accademia Carrara. Il Consiglio di Amministrazione che si è tenuto nella serata di ieri, ha accettato la sua richiesta di lasciare l’istituzione culturale della città, della quale era alla guida da soli 8 mesi. Una questione che si era aperta nei giorni scorsi, alla base della quale ci sarebbe la crescente insofferenza con il ruolo del manager della Fondazione Gianpietro Bonaldi, oltre che la volontà di poter esercitare al meglio tutti i suoi compiti, sia gestionali sia nella programmazione culturale. Incompatibilità, dissapori che nemmeno la sindaca Elena Carnevali, presidente del Cda della Fondazione, e l’assessore alla Cultura Sergio Gandi sembrano essere riusciti a colmare. Del resto, si diceva, i segnali non erano mancati. Bergamonews.it - Si è dimessa Martina Bagnoli, la direttrice dell’Accademia Carrara Leggi tutto su Bergamonews.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Bergamonews.it: Bergamo.si èda. Il Consiglio di Amministrazione che si è tenuto nella serata di ieri, ha accettato la sua richiesta di lasciare l’istituzione culturale della città, della quale era alla guida da soli 8 mesi. Una questione che si era aperta nei giorni scorsi, alla base della quale ci sarebbe la crescente insofferenza con il ruolo del manager della Fondazione Gianpietro Bonaldi, oltre che la volontà di poter esercitare al meglio tutti i suoi compiti, sia gestionali sia nella programmazione culturale. Incompatibilità, dissapori che nemmeno la sindaca Elena Carnevali, presidente del Cda della Fondazione, e l’assessore alla Cultura Sergio Gandi sembrano essere riusciti a colmare. Del resto, si diceva, i segnali non erano mancati.

