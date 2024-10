Serie A non vede particolari scossoni in classifica, se si eccettua il pareggio della Juventus che esce dalle prime quattro dopo la vittoria di oggi della Fiorentina. Lo 0-3 di ieri dell’Inter a Empoli permette di confermare il secondo posto e il -4 dal Napoli: fra dieci giorni scontro diretto al Meazza. Serie A 2024-2025 – 10ª giornata Cagliari-Bologna 0-2 35? Orsolini, 51? Odgaard Lecce-Verona 1-0 51? Dorgu Milan-Napoli 0-2 5? Lukaku, 43? Kvaratskhelia Empoli-Inter 0-3 50?, 67? Frattesi, 79? Lautaro Martinez Venezia-Udinese 3-2 19? Lovric (U), 25? Iker Bravo (U), 41? rig., 86? rig. Pohjanpalo, 56? Nicolussi Caviglia Atalanta-Monza 2-0 70? Samardzic, 88? Zappacosta Juventus-Parma 2-2 3? Delprato (P), 31? McKennie, 38? Sohm (P), 49? Weah Genoa-Fiorentina 0-1 72? Gosens Como-Lazio 1-5 28? rig. Inter-news.it - Serie A, la classifica aggiornata dopo la 10ª giornata: l’Inter riparte! Leggi tutto su Inter-news.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Inter-news.it: L’unico turno infrasettimanale di questaA non vede particolari scossoni in, se si eccettua il pareggio della Juventus che esce dalle prime quattrola vittoria di oggi della Fiorentina. Lo 0-3 di ieri dela Empoli permette di confermare il secondo posto e il -4 dal Napoli: fra dieci giorni scontro diretto al Meazza.A 2024-2025 – 10ªCagliari-Bologna 0-2 35? Orsolini, 51? Odgaard Lecce-Verona 1-0 51? Dorgu Milan-Napoli 0-2 5? Lukaku, 43? Kvaratskhelia Empoli-Inter 0-3 50?, 67? Frattesi, 79? Lautaro Martinez Venezia-Udinese 3-2 19? Lovric (U), 25? Iker Bravo (U), 41? rig., 86? rig. Pohjanpalo, 56? Nicolussi Caviglia Atalanta-Monza 2-0 70? Samardzic, 88? Zappacosta Juventus-Parma 2-2 3? Delprato (P), 31? McKennie, 38? Sohm (P), 49? Weah Genoa-Fiorentina 0-1 72? Gosens Como-Lazio 1-5 28? rig.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:A, la: Milan ottavo, ma con l'asterisco;A, la: la Fiorentina vola al 3° posto, Genoa sempre più ultimo;A, la: Juve temporaneamente quarta, c'è il sorpasso dell'Atalanta; RisultatiA edel campionato;A, la: il Napoli allunga in attesa di Inter e Juve;A,e programma del 10^ turno; Approfondisci 🔍

Serie A, la classifica aggiornata dopo Milan-Napoli: Fonseca è a -11 da Conte

(tuttomercatoweb.com)

Più sette sull'Inter, più otto sulla Juventus. In attesa delle altre partite del turno infrasettimanale, il Napoli prosegue la sua.

Classifica aggiornata Serie A: come cambia dopo Como Lazio e Roma Torino

(juventusnews24.com)

Classifica aggiornata Serie A: la posizione della Juve dopo il match delle 20:45, l’elenco aggiornato dopo Como Lazio e Roma Torino È finito da pochi minuti il match delle 20:45 di questo turno infras ...

Serie A, la classifica aggiornata: Parma ed Empoli (per ora) guadagnano una posizione

(tuttomercatoweb.com)

Le due squadre più giovani del campionato si dividono la posta in questa domenica di Serie A. L'Empoli passa nel primo tempo al Tardini, ma.

Serie A, la classifica aggiornata dopo Genoa-Fiorentina 0-1

(lazionews24.com)

Serie A, alla luce della vittoria della formazione di Palladino ecco come cambia la classifica di campionato in attesa della Lazio Finalmente ci siamo tra poco al Sinigaglia va in scena la Lazio che v ...