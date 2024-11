Dilei.it - Re Carlo, chi è il suo amico di vecchia data attore di Saltburn

Leggi tutto su Dilei.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Dilei.it: L’Richard E. Grant, che noi conosciamo soprattutto per via del film, non è certo l’ultimo arrivato a palazzo: da venticinque anni gode della stima e dell’amicizia di ReIII, un legame che lo ha portato non solo a fare da ambasciatore per il Prince’s Trust, ma anche a sedere accanto al re in occasioni decisamente più informali. L’britannico, infatti, è ospite abituale nella spettacolare tenuta di Sandringham, un angolo di natura chee Camilla considerano un rifugio personale. Da oltre 25 anni, Grant non solo ricopre il ruolo di ambasciatore per il Prince’s Trust, ma è ospite regolare nella residenza di Sandringham, il rifugio amato dal sovrano. La loro amicizia si è rivelata in momenti sia curiosi che profondamente umani, come quando Grant si è trovato costretto a uscire da una cena reale per via di un odore inaspettato di formaggi.