Gaeta.it - Quattro minorenni identificati per atti vandalici su autostrada A1 a Capua: sassi lanciati contro auto

Un episodio preoccupante ha avuto luogo recentemente nel comune di, in provincia di Caserta, dovesono stati accusati di lanci didal cavalcavia dell'A1. Gli eventi sono stati monitorati dalla Polizia di Stato, che ha effettuato una serie di indagini per risalire agliri di questo gesto pericoloso che ha messo a rischio la sicurezza di numerosimobilisti in transito. L'episodio dei lanci diLa Polizia Stradale di Caserta Nord è intervenuta dopo aver ricevuto segnalazione di duecarri danneggiati dadal cavalcavia sulla A1. Gli agenti, giunti prontamente sul luogo, hanno verificato i danni subiti dai veicoli in transito, constatando che i vetri del parabrezza erano stati lesionati dai proiettili di pietra.