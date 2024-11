Poste: in una sede ristrutturata riapre l'ufficio postale di Grotteria - La nuova sede ristrutturata dell’ufficio postale di Grotteria ha riaperto al pubblico questa mattina, nella sede abituale di via Roma. La sede è dotata di due sportelli polifunzionali che garantiscono tutte le operazioni finanziarie e postali oltre a una sala al pubblico più ampia e accogliente Reggiotoday.it - Poste: in una sede ristrutturata riapre l'ufficio postale di Grotteria Leggi tutto su Reggiotoday.it (Reggiotoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- La nuovadell’diha riaperto al pubblico questa mattina, nellaabituale di via Roma. Laè dotata di due sportelli polifunzionali che garantiscono tutte le operazioni finanziarie e postali oltre a una sala al pubblico più ampia e accogliente

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:al pubblico l'ufficio postale ristrutturato di Grotteria;Italiane:l’ufficio di Fonzaso dopo la ristrutturazione;l'ufficio di Gambassi Terme dopo i lavori di ristrutturazione; Carbonera,l'ufficio postale dopo i lavori di ristrutturazione; L'ufficio postaledopo i lavori di ristrutturazione e ammodernamento; Alserio: L'ufficio postaledopo gli interventi di ristrutturazione; Approfondisci 🔍

Riapre al pubblico l’ufficio postale ristrutturato di Grotteria

(strettoweb.com)

La nuova sede ristrutturata dell’ufficio postale di Grotteria ha riaperto al pubblico questa mattina, nella sede abituale di via Roma ...

Grotteria: riapre l'ufficio postale, più moderno e funzionale

(quotidianodelsud.it)

Riapre a Grotteria l'ufficio postale, completamente rinnovato: senza barriere architettoniche e con sportelli ribassati.

Poste Italiane: riapre l’ufficio postale di Grotteria nella nuova sede ristrutturata

(reggiotv.it)

La nuova sede ristrutturata dell’ufficio postale di Grotteria ha riaperto al pubblico questa mattina ... “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la ...

Chiudono le Poste centrali. Riapriranno il 21 novembre

(ilrestodelcarlino.it)

Terminati i lavori, la sede centrale riaprirà giovedì 21 novembre con i consueti orari. Poste italiane, per via dell’investimento fatto nei 92 uffici postali in provincia ha dati confortanti ...