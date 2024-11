Ponte mobile di Cervia chiuso per manutenzione: ecco quando - Cervia (Ravenna), 1 novembre 2024 - Era previsto a metà ottobre, ma è stato rimandato a causa del maltempo. Stiamo parlando dell’intervento di manutenzione straordinaria al piano viario del Ponte mobile di Cervia, che (sempre condizioni meteo permettendo) sarà eseguito a partire da lunedì prossimo (4 novembre) e per tutta la settimana. Per l’esecuzione dei lavori si rende necessaria la chiusura del Ponte al transito dei veicoli, mentre viene garantito il transito a pedoni e bici nei due marciapiedi laterali. Saranno previsti segnali di deviazione con percorsi consigliati per i veicoli provenienti da Cervia e da Milano Marittima. L’intervento consiste nel ripristino dello strato di materiale carrabile ruvido realizzato con collante e quarzo granuloso, garantendo in questo modo la sicurezza della circolazione stradale. Ilrestodelcarlino.it - Ponte mobile di Cervia chiuso per manutenzione: ecco quando Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it (Ilrestodelcarlino.it - venerdì 1 novembre 2024)(Ravenna), 1 novembre 2024 - Era previsto a metà ottobre, ma è stato rimandato a causa del maltempo. Stiamo parlando dell’intervento distraordinaria al piano viario deldi, che (sempre condizioni meteo permettendo) sarà eseguito a partire da lunedì prossimo (4 novembre) e per tutta la settimana. Per l’esecuzione dei lavori si rende necessaria la chiusura delal transito dei veicoli, mentre viene garantito il transito a pedoni e bici nei due marciapiedi laterali. Saranno previsti segnali di deviazione con percorsi consigliati per i veicoli provenienti dae da Milano Marittima. L’intervento consiste nel ripristino dello strato di materiale carrabile ruvido realizzato con collante e quarzo granuloso, garantendo in questo modo la sicurezza della circolazione stradale.

