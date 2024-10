turisti - tanti ne sono previsti nella tre giorni del Ponte di Ognissanti- che inizia e oggi finirà il 3 - non è una novità, nel senso che Napoli è Ilmattino.it - Ognissanti a Napoli, via al piano per accogliere i turisti: infopoint e più servizi Leggi tutto su Ilmattino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilmattino.it: La carica dei 150mila- tanti ne sono previsti nella tre giorni del Ponte di- che inizia e oggi finirà il 3 - non è una novità, nel senso che

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:al piano per accogliere i turisti: infopoint e più servizi; Ponte di, ecco il piano traffico per il Comune di; Ponte, attesi 140mila turisti. Piano traffico di 4 giorni: orari bus e metro; Weekend di: tanti eventi da non perdere dall'1 al 3 novembre 2024; Comune di: disposizioni per il weekend disi prepara a un’affluenza di 140mila turisti per la festività di

Ognissanti a Napoli, via al piano per accogliere i turisti: infopoint e più servizi

(ilmattino.it)

La carica dei 150mila turisti - tanti ne sono previsti nella tre giorni del Ponte di Ognissanti- che inizia e oggi finirà il 3 - non è una novità, nel senso che Napoli ...

Napoli, Ponte di Ognissanti: il piano traffico del comune nei pressi del cimitero di Poggioreale

(ilmattino.it)

In occasione della festa di Ognissanti e della commemorazione di tutti i fedeli defunti (1 e 2 novembre) il Comune di Napoli ha diramato il piano traffico per gestire la numerosa affluenza di persone.

Ognissanti, attesi a Napoli 140mila turisti: servizi potenziati in città

(napolitoday.it)

L'assessorato al Turismo metterà in campo una serie di servizi per l’accoglienza potenziati per l’occasione: - Tutor: 15 addetti all'accoglienza del turista (riconoscibili da cappellino e pettorina) s ...

Ponte Ognissanti Napoli, attesi 140mila turisti. Piano traffico di 4 giorni: orari bus e metro

(msn.com)

Per il ponte dei defunti e di Ognissanti, il Comune di Napoli ha predisposto un apposito piano di accoglienza per i visitatori e un piano di viabilità ...