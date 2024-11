tredicesima. Ma quest’anno le paghe saranno più elevate grazie a un Bonus aggiuntivo. A ridosso delle vacanze natalizie, i lavoratori dipendenti e i pensionati hanno diritto alla cd. tredicesima, una mensilità aggiuntiva, erogata in busta paga o sul cedolino pensione. Insieme a tale prestazione, tuttavia, si attende anche un Bonus di 100 euro netti, detto anche Bonus Natale. Tantissime persone otterranno un Bonus da 100 euro prima di Natale (informazioneoggi.it)L’ammontare del beneficio varia a seconda della durata dell’attività lavorativa svolta durante l’anno. L’importo pieno di 100 euro, infatti, spetta a coloro che hanno sempre lavorato, mentre scende al diminuire delle ore lavorative. Ma il Bonus non spetta a tutti i percettori di tredicesima, ma esclusivamente a coloro che rispettano precisi requisiti. Informazioneoggi.it - Non solo tredicesima! Pioggia di soldi prima di Natale per tantissimi lavoratori e pensionati Leggi tutto su Informazioneoggi.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Informazioneoggi.it: Il mese di dicembre è amato dai contribuenti che ricevono la. Ma quest’anno le paghe saranno più elevate grazie a un Bonus aggiuntivo. A ridosso delle vacanze natalizie, idipendenti e ihanno diritto alla cd., una mensilità aggiuntiva, erogata in busta paga o sul cedolino pensione. Insieme a tale prestazione, tuttavia, si attende anche un Bonus di 100 euro netti, detto anche Bonus. Tantissime persone otterranno un Bonus da 100 eurodi(informazioneoggi.it)L’ammontare del beneficio varia a seconda della durata dell’attività lavorativa svolta durante l’anno. L’importo pieno di 100 euro, infatti, spetta a coloro che hanno sempre lavorato, mentre scende al diminuire delle ore lavorative. Ma il Bonus non spetta a tutti i percettori di, ma esclusivamente a coloro che rispettano precisi requisiti.

