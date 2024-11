Neonata morta a Piove di Sacco: arresti domiciliari per la madre Melissa Russo (Di venerdì 1 novembre 2024) Padova, 1 novembre 2024 – arresti domiciliari per Melissa Russo, la 29enne accusata di aver ucciso la sua bimba Neonata, trovata morta nel bagno di un alloggio sopra a un nightclub a Piove di Sacco (Padova). E’ questa la decisione del tribunale di Padova, che ha accolto la richiesta del pm Sergio Dini, a cui è stata affidata l’indagine. L’accusa per la giovane è di omicidio volontario aggravato. Nell’interrogatorio di garanzia, Russo avrebbe scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Dopo essere stata dimessa dall’ospedale di Padova, dove era stata portata in seguito a una sua chiamata al 118 per alcuni accertamenti post-partum, la ragazza italo-brasiliana dovrebbe essere stata accompagnata dai carabinieri alla residenza famigliare, in Puglia. Ilrestodelcarlino.it - Neonata morta a Piove di Sacco: arresti domiciliari per la madre Melissa Russo Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Padova, 1 novembre 2024 –per, la 29enne accusata di aver ucciso la sua bimba, trovatanel bagno di un alloggio sopra a un nightclub adi(Padova). E’ questa la decisione del tribunale di Padova, che ha accolto la richiesta del pm Sergio Dini, a cui è stata affidata l’indagine. L’accusa per la giovane è di omicidio volontario aggravato. Nell’interrogatorio di garanzia,avrebbe scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Dopo essere stata dimessa dall’ospedale di Padova, dove era stata portata in seguito a una sua chiamata al 118 per alcuni accertamenti post-partum, la ragazza italo-brasiliana dovrebbe essere stata accompagnata dai carabinieri alla residenza famigliare, in Puglia.

