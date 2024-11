Finals 2024 avranno un Montepremi da record. Il torneo di fine stagione, in programma alla Inalpi Arena di Torino dal 10 al 17 novembre, sarà caratterizzato dall’ingente somma di denaro assicurata ai migliori otto tennisti dell’anno: l’importo complessivo è leggermente aumentato rispetto alla passata stagione. Chi alzerà al cielo il trofeo da imbattuto (dunque vincendo tutti gli incontri della fase a gironi, oltre ovviamente a semifinale e finale) si garantirà un generosissimo assegno da 4,881 milioni di dollari statunitensi. Il Montepremi complessivo è passato da 15 milioni a 15,25 milioni di dollari. La semplice partecipazione all’evento garantisce 331.000 dollari, poi per ogni vittoria nel round robin (massimo tre) si portano a casa altri 396.500 dollari, mentre il successo in semifinale garantisce un assegno da 1,123 milioni di dollari. Oasport.it - Montepremi ATP Finals 2024, quanti soldi si guadagnano a Torino? Le cifre per ogni vittoria. E il campione imbattuto… Leggi tutto su Oasport.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it: Le ATPavranno unda record. Il torneo di fine stagione, in programma alla Inalpi Arena didal 10 al 17 novembre, sarà caratterizzato dall’ingente somma di denaro assicurata ai migliori otto tennisti dell’anno: l’importo complessivo è leggermente aumentato rispetto alla passata stagione. Chi alzerà al cielo il trofeo da imbattuto (dunque vincendo tutti gli incontri della fase a gironi, oltre ovviamente a semifinale e finale) si garantirà un generosissimo assegno da 4,881 milioni di dollari statunitensi. Ilcomplessivo è passato da 15 milioni a 15,25 milioni di dollari. La semplice partecipazione all’evento garantisce 331.000 dollari, poi pernel round robin (massimo tre) si portano a casa altri 396.500 dollari, mentre il successo in semifinale garantisce un assegno da 1,123 milioni di dollari.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, quanti soldi si guadagnano a Torino? Le cifre per ogni vittoria. E il campione imbattuto…;Parigi Bercy: quanto guadagna chi vince; L’oro di Sinner: alledi Torino potrà superare i 20 milioni di euro guadagnati in un anno (sponsor…; Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner nele incassi totali dopo la vittoria al Six Kings Slam; Six Kings Slam, unmai visto; Il 6 Kings Slam: l’Arabia Saudita offre unrecord a Sinner, Alcaraz & Co; Approfondisci 🔍

Atp Finals a Torino fino al 2030, l'Arabia preoccupa Lo Russo: "Hanno risorse economiche importanti"

(torinotoday.it)

L’Arabia Saudita preoccupa Torino. Se fino a qualche mese fa la nostra città sembrava in vantaggio sui concorrenti rispetto all'assegnazione delle Atp Finals fino al 2030, adesso le cose sembrano esse ...

Atp Finals: Lo Russo, speriamo quanto prima decisione sul futuro

(ansa.it)

Così, in occasione della presentazione delle iniziative collaterali per le Nitto Atp Finals, il sindaco Stefano Lo Russo sul ... citando, ad esempio, il montepremi da record del recente torneo '6 ...

Atp Basilea 2024: montepremi e prize money

(sportface.it)

Il montepremi ed il prize money dell’ATP 500 di Basilea 2024 ... del tabellone e provano a conquistare punti fondamentali in ottica qualificazione alle ATP Finals in programma a Torino tra meno di un ...

Chi affronterà Sinner alle ATP Finals? Il possibile girone e l’incognita Alcaraz-Zverev da dirimere

(oasport.it)

Jannik Sinner si presenterà alle ATP Finals da numero 1 del mondo e con la garanzia di restare in vetta alla graduatoria internazionale al termine di ...