Monaco, Nizza non un caso: altro KO brutto per gli euro-rivali Inter! - Il Monaco, dopo la sconfitta contro il Nizza, perde di nuovo e stavolta lo fa in casa per 1-0 contro l'Angers. A gennaio sfida con l'Inter. ALTRA SCONFITTA – Il Monaco di Adolf Hutter apre la decima giornata della Ligue 1 e lo fa in casa contro l'Angers. I monegaschi saranno avversari dell'Inter in Champions League il prossimo 29 gennaio a San Siro. Nell'ultima uscita, la squadra di Hutter ha trovato la prima sconfitta stagionale contro il Nizza per 2-1. Prima infatti della sconfitta in Riviera, il Monaco aveva raccolto otto successi e tre pareggi. Insomma, un percorso netto e formidabile tanto da portare il Monaco a meno dal PSG in classifica. Ma il KO contro il Nizza non è uscito dalla testa dei giocatori, che vanno in difficoltà anche contro l'Angers. In campo nel Monaco anche l'ex laterale del Torino Singo.

