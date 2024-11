Millennium, il numero sui “Padroni del mondo” torna in libreria ed è in classifica negli store online (Di venerdì 1 novembre 2024) Millennium sui “Padroni del mondo” è tornato in libreria e negli store online, grazie alla ristampa che si è resa necessaria dopo il successo del mensile diretto da Peter Gomez. torna dunque a essere disponibile a breve anche su Amazon, che aveva esaurito le scorte e allungato perciò i tempi di consegna. Oltre che su Amazon, Millennium è disponibile sugli store online Ibs, Hoepli, Mondadori, libreria universitaria dove è entrato in classifica. Il numero racconta, nome per nome, i 117 membri dei consigli d’amministrazione dei dieci colossi globali del risparmio gestito, Blackrock in testa. Ilfattoquotidiano.it - Millennium, il numero sui “Padroni del mondo” torna in libreria ed è in classifica negli store online Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 1 novembre 2024)sui “del” èto in, grazie alla ristampa che si è resa necessaria dopo il successo del mensile diretto da Peter Gomez.dunque a essere disponibile a breve anche su Amazon, che aveva esaurito le scorte e allungato perciò i tempi di consegna. Oltre che su Amazon,è disponibile sugliIbs, Hoepli, Mondadori,universitaria dove è entrato in. Ilracconta, nome per nome, i 117 membri dei consigli d’amministrazione dei dieci colossi globali del risparmio gestito, Blackrock in testa.

Abbiamo tutti una percezione, più o meno nitida, che un “Potere” esiste. E che influisce sulle nostre esistenze. Ma è un potere che ci sembra senza volto, inconoscibile e irraggiungibile. Questa impal ...

