Migranti 38 naufraghi salvati dalla Life Support | sbarcheranno al porto di Livorno

Livorno il porto assegnato alla Life Support, nave di ricerca e soccorso di Emergency, che nella mattina di ieri, giovedì 31 ottobre, ha salvato 38 persone che si trovavano a bordo di una imbarcazione alla deriva in acque internazionali nella zona SAR maltese. A bordo della piccola e

La Life Support salva 38 persone in mare: «Siete le autorità italiane?». «No, siamo una ong»

Sono per la maggior parte di origine siriana i naufraghi salvati dalla nave di Emergency nelle acque sar maltesi: erano a bordo di una piccola imbarcazione in vetroresina probabilmente partita due gio ...

Migranti, 38 naufraghi salvati dalla nave di Emergency: assegnato il porto di Livorno

La Life Support, nave di ricerca e soccorso di Emergency, ha portato in salvo 38 persone in difficoltà su una barca ... La barca sovraffollata è stata poi avvistata dalla Life Support, e i 38 ...

Migranti, nave di Emergency soccorre 38 migranti: attesa a Livorno, rimarrà per ora vicino a Malta

La nave di Emergency Life Support ha soccorso nella mattina di oggi giovedì 31 ottobre un barcone alla deriva con a bordo 38 migranti, tra i quali 14 donne, 4 minori accompagnati e due minori soli, ...

Migranti, naufraga barchino al largo di Lampedusa: 44 salvati, dispersa una bimba di 15 mesi

Operazione Ong - guardia costiera, in salvo 59 migranti Un'operazione congiunta ... all'improvviso è colata a picco e i naufraghi sono rimasti aggrappati alle camere d'aria.