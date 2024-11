Lapresse.it - Medioriente, Netanyahu riunirà il gabinetto di sicurezza domenica sera

Leggi tutto su Lapresse.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lapresse.it: L’Iran torna a minacciare Israele promettendo una risposta brutale agli attacchi della scorsa settimana portati a termine da Tel Aviv. Una promessa che fa alzare il livello d’allerta in tutto ilcome riporta la Cnn, secondo cui in Israele è “alto il livello di preparazione” in attesa di una risposta di Teheran. Proprio per questo il premier Benjaminconvocherà ilper lanazionalealle 21.30. IN AGGIORNAMENTO 12:10 Media Beirut, nuovo raid israeliano su Baalbek L’agenzia di stampa libanese NNA riporta la notizia di un nuovo attacco israeliano sulla città orientale di Baalbek, sede di antiche rovine romane dichiarate patrimonio dell’umanità dall’Unesco. 12:04Il primo ministro Benjaminconvocherà ilper lanazionalealle 21.30 orario di Tel Aviv.