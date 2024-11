Massimiliano Galletti potrebbe rientrare già la prossima settimana. Un?agenzia di pompe funebri si sta occupando del rimpatrio. Questione discussa ieri in un Corriereadriatico.it - Massimiliano Galletti, il volontario morto a Kiev forse ucciso da una granata: l'ipotesi choc e lo strazio della famiglia Leggi tutto su Corriereadriatico.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Corriereadriatico.it: SAN BENEDETTO La salma dipotrebbe rientrare già la prossima settimana. Un?agenzia di pompe funebri si sta occupando del rimpatrio. Questione discussa ieri in un

Massimiliano Galletti, morto a Kiev per l’esplosione di una granata mentre prestava soccorso alla popolazione

Autopsia in Ucraina, in corso la procedura per il rimpatrio della salma Nelle ultime ora sono emersi alcuni dettagli sulla morte del sambenedettese Massimiliano Galletti, il 59enne di San Benedetto de ...

Il mistero del volontario. Ucciso da una granata. Grave un altro italiano

Galletti era partito da San Benedetto. Dopo le battaglie raccoglieva i feriti. La moglie: "Non combatteva". Colpito l’amico sardo che lo accompagnava.

Da San Benedetto in Ucraina. Volontario trovato morto a Kiev. La figlia: "Papà, sei un eroe"

Il 59enne Massimiliano Galletti era scomparso nella capitale ucraina dopo aver rinnovato il permesso per restare. Da un mese la famiglia non aveva avuto più sue notizie.