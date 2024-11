Lieto fine per la vicenda del cane trovato legato ad un albero: è tornato a casa dalla proprietaria - Si conclude nel migliore dei modi la vicenda del cagnolino che era stato trovato nei giorni scorsi legato ad un albero all'interno di un cortile con giardino in via Po. Ora infatti ha un nome e una padrona: si chiama Charlie, ha quattro anni ed è stato riconosciuto grazie agli articoli di stampa Ilpescara.it - Lieto fine per la vicenda del cane trovato legato ad un albero: è tornato a casa dalla proprietaria Leggi tutto su Ilpescara.it (Ilpescara.it - venerdì 1 novembre 2024)- Si conclude nel migliore dei modi ladel cagnolino che era statonei giorni scorsiad unall'interno di un cortile con giardino in via Po. Ora infatti ha un nome e una padrona: si chiama Charlie, ha quattro anni ed è stato riconosciuto grazie agli articoli di stampa

