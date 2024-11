Gaeta.it - Léon Marchand stabilisce un nuovo record mondiale nei 200 metri misti: i dettagli della storica impresa

(Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twitter Nel nuoto di alto livello, il nome dista guadagnando sempre più attenzione e rispetto. Il giovane campione francese ha recentemente infranto unche resisteva da dodici anni, mettendo in mostra un talento straordinario durante la tappa di Coppa del Mondo a Singapore. Con un tempo di 1’48”88, ha superato il precedente primato di Ryan Lochte, portandosi alla ribalta nel panorama natatorio internazionale. Questi eventi si inseriscono in un quadro più ampio che vedeprepararsi intensamente in vista delle prossime Olimpiadi, aggiungendo ulteriore importanza alla sua figura nel mondo dello sport. Laeclissi deldi Lochte Il 22 ottobre 2023 resterà impresso nella memoria di molti appassionati di nuoto.