Feedpress.me - La Serie A corre a ritmi infernali. Conte: "Non ne faccio miracoli". E cresce la pressione su Thiago Motta

(Feedpress.me - venerdì 1 novembre 2024)- Dopo il turno infrasettimanale è già vigilia di un sabato di campionato con Bologna-Lecce (15) e soprattutto Udinese-Juventus (18) e Monza-Milan (20,45) . In casa Juve il tecnicoè sottodopo i due pareggi consecutivi: «Dobbiamo fare meglio per tornare in alto in classifica», ha ammesso in conferenza stampa, «a Udine dobbiamo andare convinti, per fare una grande prestazione