Nerdpool.it - JEPH LOEB A LUCCA COMICS & GAMES

A2024 arrivaLoeb, uno dei più celebri e innovativi autori nella storia del fumetto DC che – insieme al suo collaboratore di lungo corso Tim Sale – ha realizzato alcuni tra i più celebri fumetti di successo DC come Batman: Il lungo Halloween, Batman: Vittoria oscura, Catwoman: Vacanze romane e Superman: Stagioni. In quest'occasione, Paninipresenta una gustosa e imperdibile novità: Batman:Il lungo Halloween – L'ultimo Halloween, primo numero di una serie inedita, in formato spillato, creata dal maestro Loeb, disponibile in fiera – e dal giorno di Halloween anche in fumetteria e su Panini.it – anche con una speciale cover variant. Batman: Il lungo Halloween e i suoi seguiti, a partire dagli anni 90, sono tra le storie che hanno esplorato più a fondo l'interiorità del Cavaliere Oscuro.