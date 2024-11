capelli sta diventando sempre più esigente, incentrato sui valori della sostenibilità e dell’impatto sociale e ambientale di ogni prodotto proposto. Con un’esperienza consolidata nella produzione di cosmetici professionali per capelli, ESLA Italy di HSA Cosmetics si propone di combinare tecnologia avanzata e ingredienti naturali per garantire un nuovo livello di cura del capello. L’obiettivo è rispondere a un mercato sempre più attento alle crescenti esigenze del mercato professionale e della rivendita strutturata, quali department store, profumerie di medio alto livello o e-tailers. Le linee di prodotto si distinguono per le formulazioni ispirate ai principi della medicina e arricchite da componenti naturali altamente performanti, ideate per il benessere della cute e dei capelli. Quifinanza.it - Innovazione nella cura dei capelli: la rivoluzione del premium hair care Leggi tutto su Quifinanza.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quifinanza.it: Il mercato dei prodotti persta diventando sempre più esigente, incentrato sui valori della sostenibilità e dell’impatto sociale e ambientale di ogni prodotto proposto. Con un’esperienza consolidataproduzione di cosmetici professionali per, ESLA Italy di HSA Cosmetics si propone di combinare tecnologia avanzata e ingredienti naturali per garantire un nuovo livello didel capello. L’obiettivo è rispondere a un mercato sempre più attento alle crescenti esigenze del mercato professionale e della rivendita strutturata, quali department store, profumerie di medio alto livello o e-tailers. Le linee di prodotto si distinguono per le formulazioni ispirate ai principi della medicina e arricchite da componenti naturali altamente performanti, ideate per il benessere della cute e dei

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:nelladei: ladel premium hair care; GHD è il marchio di piastre pernumero 1 in Italia; Per riparare idanneggiati basta spazzolare. Arriva l'Hair Therapist di Rowenta; Trapianto di: l'evoluzione di una tecnica sempre più efficace e innovativa;beauty Dyson: Airwrap i.d. e la nuova linea di prodotti per lo styling Chitosan; Salvatore Vilardi:e creatività nel mondo dei parrucchieri napoletani.; Approfondisci 🔍

Per riparare i capelli danneggiati basta spazzolare. Arriva l'Hair Therapist di Rowenta

(informazione.it)

Dalla rivoluzione industriale alla rivoluzione... della cura dei capellli ... quello di riparare il 78% dei capelli danneggiati di chi la usa per almeno 30 giorni. Una "rivoluzione" - come ...

Capelli: cosa sono i trattamenti “bond repair” ristrutturanti

(iodonna.it)

C ’è una vera rivoluzione in fatto di haircare: i trattamenti bond repair. Promettono di ristrutturare la fibra di capelli sfibrati, decolorati, stressati e danneggiati, ripristinando i ponti ...

Per riparare i capelli danneggiati basta spazzolare. Arriva l'Hair Therapist di Rowenta

(msn.com)

Dalla rivoluzione ... sera per passare, a capelli asciutti, l'Hair Therapist su ogni ciocca, lentamente. Una "coccola", come la definisce chi l'ha testato, per prendersi cura di sé alla fine ...

La nuova rivoluzione di stile di Chanel Totti: torna ai capelli lunghi e biondi

(msn.com)

Chanel Totti ha cambiato ancora una volta look? Sui social ha postato delle nuove foto in cui ha detto addio ai capelli corti e castani, ora sembra essere ...