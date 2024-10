Ilrestodelcarlino.it - Incidente in moto, muore a 50 anni. Ferita una ragazzina

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Tolentino (Macerata), 31 ottobre 2024 – Un tragicostradale si è verificato stasera: un maceratese 50enne ha perso la vita dopo uno scontro, e la 15enne che era con lui in sella allo scooter è ricoverata a Torrette. L’è avvenuto intorno alle 20.45 in via Pertini, in contrada Cisterna a Tolentino, davanti al bar Felix. Il maceratese era in sella allo scooter con la, figlia della sua compagna, ma lungo il rettilineo sarebbe finito contro una Opel Corsa condotta da un ragazzo, residente in un paese non lontano da Tolentino. Stando alle prime ricostruzioni, ancora da verificare, l’auto avrebbe dovuto svoltare verso la strada che conduce a Passo di Treia, ma in mezzo alla carreggiata si è verificato l’impatto con la. I due in sella allo scooter sono stati sbalzati violentemente a terra nello scontro. Subito sul posto è arrivato il personale del 118.