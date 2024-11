Il Comune inaugura il progetto "Polo infanzia": nuovi micronidi e spazi gioco gratuiti per i più piccoli - Lunedì 4 Novembre alle ore 10,30 nell’asilo di caseggiato/micronido di via Carducci angolo via Giuffrida, Scuola “Il Papavero”, alla presenza del sindaco Enrico Trantino e degli assessori Bruno Brucchieri e Andrea Guzzardi, con delega rispettivamente ai servizi sociali e alla pubblica istruzione Cataniatoday.it - Il Comune inaugura il progetto "Polo infanzia": nuovi micronidi e spazi gioco gratuiti per i più piccoli Leggi tutto su Cataniatoday.it (Cataniatoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- Lunedì 4 Novembre alle ore 10,30 nell’asilo di caseggiato/micronido di via Carducci angolo via Giuffrida, Scuola “Il Papavero”, alla presenza del sindaco Enrico Trantino e degli assessori Bruno Brucchieri e Andrea Guzzardi, con delega rispettivamente ai servizi sociali e alla pubblica istruzione

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Pronta da inaugurare la Galleria trasformata indella cultura; Kuehne+Nagel, inaugurato il più grandelogistico per Adidas in Italia; Marradi, domenica 7 aprile l'inaugurazione del Giardino del "0-6"; Casappail nuovoLogistico di Lemignano di Collecchio;l’Hub Innovation di Sala Consilina:per l’innovazione digitale; A Montespaccato l'Inaugurazione delCulturale nell'ex Campari; Approfondisci 🔍

Fondi polo “Pirandello”, Dc: “Regione attende gli atti, Comune dia risposte”

(quotidianodigela.it)

Gela. È uno dei progetti rimasto incompiuto nel sistema di finanziamento “Agenda urbana” ma poi inserito nel nuovo ciclo dei fondi Fsc 2021-2027. Il polo dell’infanzia della scuola “Pirandello” è nuov ...

Via i veli, il nuovo polo dell’infanzia è realtà

(msn.com)

Bondeno, la cerimonia di intitolazione della struttura, che si chiamerà ’Il Giardino’. Sulle pareti i dipinti dei ragazzi delle scuole medie ...

Pattern group inaugura il cantiere dell’headquarter a Collegno

(msn.com)

La nuova sede del polo italiano quotato sul segmento Egm di Borsa italiana si estenderà su un’area di circa 22.000 metri quadri e ospiterà uffici, laboratori produttivi e logistici, magazzini. Il prog ...

Così l'ex mercato del pesce di Napoli diventerà un polo per arte e spettacoli grazie al Pnrr

(napolitoday.it)

L’edificio di piazza Duca degli Abruzzi, piombato in uno stato di degrado successivamente alla cessazione delle attività dopo quasi 70 anni, sarà restaurato e rifunzionalizzato per diventare un polo c ...