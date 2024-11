Hotel a 4 stelle, piscina e spiaggia privata: ecco dove alloggeranno i poliziotti per i Cpr in Albania - Due alberghi a quattro e cinque stelle con stanze singole, spiaggia privata, centro benessere, piscine e ristorante. E di fronte il panorama del mare Adriatico, dalla sponda opposta rispetto a quella italiana. Saranno questi gli alloggi dei 300 uomini delle forze dell’ordine italiane che forniranno servizio di vigilanza nei due centri di permanenza per il rimpatrio di Shengjin e Gjader, in Albania. Per una spesa complessiva di circa 9 milioni di euro annui: ogni agente costerà al ministero dell’Interno 80 euro al giorno. Lo si apprende da LaPresse, che ha visionato documenti del Dipartimento di pubblica sicurezza approvati lo scorso 5 agosto. Leggi tutto su Open.online (Open.online - venerdì 1 novembre 2024)- Due alberghi a quattro e cinquecon stanze singole,, centro benessere, piscine e ristorante. E di fronte il panorama del mare Adriatico, dalla sponda opposta rispetto a quella italiana. Saranno questi gli alloggi dei 300 uomini delle forze dell’ordine italiane che forniranno servizio di vigilanza nei due centri di permanenza per il rimpatrio di Shengjin e Gjader, in. Per una spesa complessiva di circa 9 milioni di euro annui: ogni agente costerà al ministero dell’Interno 80 euro al giorno. Lo si apprende da LaPresse, che ha visionato documenti del Dipartimento di pubblica sicurezza approvati lo scorso 5 agosto.

