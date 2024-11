Harris, retorica della violenza squalifica Trump per Casa Bianca - La violenza verbale di Donald Trump lo "squalifica" per la Casa Bianca: lo ha detto Kamala Harris, reagendo ai commenti del tycoon contro l'ex deputata Liz Cheney. L'ex presidente, ha accusato dal Wisconsin, "ha intensificato la violenza verbale contro i suoi avversari politici e, in modo molto dettagliato, ha suggerito di puntare le armi contro l'ex deputata Liz Cheney. Questo deve squalificarlo. Uno che vuole essere presidente degli Stati Uniti e che usa questo tipo di violenza verbale è chiaramente non idoneo e squalificato dalla carica di presidente". Quotidiano.net - Harris, retorica della violenza squalifica Trump per Casa Bianca Leggi tutto su Quotidiano.net (Quotidiano.net - venerdì 1 novembre 2024)- Laverbale di Donaldlo "" per la: lo ha detto Kamala, reagendo ai commenti del tycoon contro l'ex deputata Liz Cheney. L'ex presidente, ha accusato dal Wisconsin, "ha intensificato laverbale contro i suoi avversari politici e, in modo molto dettagliato, ha suggerito di puntare le armi contro l'ex deputata Liz Cheney. Questo deverlo. Uno che vuole essere presidente degli Stati Uniti e che usa questo tipo diverbale è chiaramente non idoneo eto dalla carica di presidente".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:dellaTrump per Casa Bianca; Usa 2024,: "LadellaTrump per la Casa Bianca"; Usa 2024,: "LadellaTrump per la Casa Bianca";dellaTrump per Casa Bianca; Usa 2024,: "LadellaTrump per la Casa Bianca";dellaTrump per Casa Bianca; Approfondisci 🔍

Harris, retorica della violenza squalifica Trump per Casa Bianca

(tuttosport.com)

(ANSA) - WASHINGTON, 01 NOV - La violenza verbale di Donald Trump lo "squalifica" per la Casa Bianca: lo ha detto Kamala Harris, reagendo ai commenti del tycoon contro l'ex deputata Liz Cheney. L'ex p ...

Usa 2024, Harris: "La retorica della violenza squalifica Trump per la Casa Bianca"

(msn.com)

Dati rubati: nell'archivio segreto il video di Berlusconi e Ruby, il nome di Andreotti e la mappa di tutti clan mafiosi. Il metodo Gallo Migranti, l’alloggio di 295 agenti in Albania costerà 9 milioni ...

Harris, 'respingere la violenza, serve un dialogo civile'++

(quotidiano.net)

Non c'è posto per la violenza". Lo ha detto Kamala Harris in un'intervista alla radio in lingua spagnola Chiquibaby. A proposito dell'attentato a Trump la vice presidente ha raccontato di essere ...

Harris, ‘respingere la violenza, serve un dialogo civile’++

(lasicilia.it)

Non c’è posto per la violenza”. Lo ha detto Kamala Harris in un’intervista alla radio in lingua spagnola Chiquibaby. A proposito dell’attentato a Trump la vice presidente ha raccontato di ...