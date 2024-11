Dailymilan.it - Ex Milan, Jean-Pierre Papin finisce sotto scorta a Marsiglia. Il motivo

(Di venerdì 1 novembre 2024), trambusto per l’ex rossonero: minacce a: per lui c’è bisogno della. Ecco ilRivelazione shock dell’ex giocatore del, nonchè pallone d’oro 1991,. Intervistato dal quotidiano francese La Provence, l’ex attaccante rivela delle pesanti minacce ricevute anelle scorse settimane e che hanno costretto le autorità locali ad affidargli unaper evitare problemi alla sua incolumità. Infatti il pallone d’oro allena la squadra delle riserve dell’Olympique. Negli scorsi giorni sarebbe stato abbordato da delle persone in moto che gli avrebbero intimato di andarsene. L’ex centravanti è primo nel suo girone ma non ha rapporti proprio idilliaci con il dirigente Ali Zarrak.