Corea del Nord, i soldati in Ucraina. Crosetto: "Questo comlica il quadro" (Di venerdì 1 novembre 2024) "Viviamo in un periodo in cui la guerra fa parte della nostra vita quotidiana, sicuramente lo scenario dell'est Europa in Ucraina peggiora ma d'altronde è più di un anno che si è formato un fronte a sostegno della Russia che mette insieme Iran, Corea del Nord e per certe forniture tecnologiche la Cina. Dobbiamo capire se Questo fronte può rendere più pericolosa la volontà di Putin di espandere i suoi confini. Da tempo registriamo il coinvolgimento di altri Paesi in questa guerra, pensiamo se la Nato avesse mandato le sue truppe cosa sarebbe successo ma la Nato ha detto sempre che rimarrà fuori da questa guerra. Mi auguro solo che la Russia venga coinvolta in un tavolo di pace". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine dell'inaugurazione del Villaggio Difesa al Circo Massimo a Roma. Liberoquotidiano.it - Corea del Nord, i soldati in Ucraina. Crosetto: "Questo comlica il quadro" Leggi tutto su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 1 novembre 2024) "Viviamo in un periodo in cui la guerra fa parte della nostra vita quotidiana, sicuramente lo scenario dell'est Europa inpeggiora ma d'altronde è più di un anno che si è formato un fronte a sostegno della Russia che mette insieme Iran,dele per certe forniture tecnologiche la Cina. Dobbiamo capire sefronte può rendere più pericolosa la volontà di Putin di espandere i suoi confini. Da tempo registriamo il coinvolgimento di altri Paesi in questa guerra, pensiamo se la Nato avesse mandato le sue truppe cosa sarebbe successo ma la Nato ha detto sempre che rimarrà fuori da questa guerra. Mi auguro solo che la Russia venga coinvolta in un tavolo di pace". Così il ministro della Difesa Guido, a margine dell'inaugurazione del Villaggio Difesa al Circo Massimo a Roma.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:del: "Al fianco dei nostri compagni russi fino alla vittoria” - Ong: dal 2022 sono state rapite dai russi 395 persone nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia; Russia edelescono allo scoperto: «Insieme per vincere in». La Cina acconsente: «Possono fare quel che vogliono»; Gli Stati Uniti dicono che 8milanordcoreani sono pronti per combattere nella regione russa di Kursk, occupata dall'; Russia: 8milanordcoreani a Kursk pronti alla guerra;delin guerra al fianco di Putin: «Con la Russia fino alla vittoria, pronti a rappresaglia; Blinken: 8 milacoreani nel Kursk pronti alla guerra. I russi alle porte di Pokrovsk, nell'Ucrai…; Approfondisci 🔍

Ucraina, la Corea del Nord ammette: «Siamo con la Russia fino alla vittoria». Blinken: «8.000 soldati schierati in prima linea»

(ilmessaggero.it)

In totale sarebbero stati inviati 10.000 soldati e sarebbero stati dispiegati prima ... reciproco in caso di aggressione ad uno dei due Paesi. Guerra Ucraina, è ufficiale: la Corea del Nord partecipa ...

Gli Stati Uniti dicono che 8mila soldati nordcoreani sono pronti per combattere nella regione russa di Kursk, occupata dall’Ucraina

(ilpost.it)

Secondo il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti circa 8mila soldati che la Corea del Nord ha inviato in Russia per aiutarla nella guerra in Ucraina sarebbero in territorio russo, pronti per ...

Ucraina, la Corea del Nord “con la Russia fino alla vittoria”: il regime di Kim pronto a “azione nucleare”

(unita.it)

I rapporti tra Russia e Corea del Nord si fanno sempre più “intimi”, una alleanza totale tra i due regimi. Una ulteriore dimostrazione è arrivata oggi dall’incontro tenuto a Mosca tra la ministra degl ...

Ucraina, Zelensky: troveremo soldati nordcoreani presto al fronte. "Impatto su armi a lungo raggio"

(msn.com)

Anche "lavoratori di Kim nelle fabbriche russe". Kiev: l'ingresso della Corea del Nord contro l'Ucraina avrà impatto sulle decisioni sugli ordigni a lunga gittata ...