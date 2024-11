Lidentita.it - Centrosinistra, lo schiaffo ligure spinge per coalizione più stabile, Sala si muove al centro

Leggi tutto su Lidentita.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lidentita.it: (Adnkronos) – Elly Schlein è già pronta a rimettersi in campagna elettorale: domenica sarà in Umbria con Stefano Bonaccini perre la candidata Stefania Proietti nella sfida, che si profila all'ultimo voto, per strappare la regione aldestra. La segretaria tornerà a battere sui temi che caratterizzano l'opposizione dem. A partire dalla difesa della sanità, loperpiùsialL'Identità.