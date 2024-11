Calendario Grand Prix Angers 2024 pattinaggio artistico | programma orari e diretta tv

Leggi tutto su Sportface.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sportface.it: Sta per terminare l’attesa per ilDe France, terzo appuntamento dell’ISU/2025 didi scena addall’1 al 3 novembre. Dopo le due gare in Nord America (Skate Canada e Skate America), il massimo circuito mondiale torna in Europa. L’Italia sarà presente in tre specialità: fari puntati sulla coppia di danza composta da Charléne Guignard e Marco Fabbri, senza dimenticare Nikolaj Memola e le coppie d’Sara Conti/Niccolò Macci e Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini. Ecco, di seguito, ildettagliato con date ee tutte le informazioni per seguire l’evento. STREAMING E TV – Le gare deldidisono visibili instreaming integrale per gli abbonati sulla piattaforma Discovery +, oltre che intv sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2.