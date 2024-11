Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Rafael Leao vuole andare via a gennaio. L’indiscrezione

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Dailymilan.it:, secondo alcune indiscrezioniavrebbe dato il via libera per lasciare i rossoneri già a. La situazione Insofferente, svogliato e adesso anche sul mercato. La storia d’amore trae ilsembra destinata a concludersi nel breve termine, anzi nel brevissimo. Sì, perché secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, l’attaccante portoghese avrebbe dato mandato ai suoi rappresentanti di valutare possibili offerte già per la finestra di mercato di. In caso di offerte, che potrebbero arrivare quindi già in invernale,potrebbe salutare il club di via Aldo Rossi, nonostante il rinnovo di contratto dello scorso anno, con scadenza nel 2028.