Ilfattoquotidiano.it - Benfica, il miglior settore giovanile al mondo. L’Italia è assente dalla classifica di “quantità”, Atalanta e Milan la salvano per qualità

(Di venerdì 1 novembre 2024) La maledizione di Bela Guttmann, l’allenatore ungherese che dopo il secondo trionfo delin Coppa dei Campioni nel 1962 lasciò le Aquile di Lisbona sentenziando “non vinceranno un trofeo internazionale per almeno un secolo” ha fatto perdere al club portoghese ben nove finali in 62 anni, ma non ha impedito di diventare il maggior produttore mondiale di giocatori. Il CIES, l’Osservatore del calcio con sede a Neuchatel (Svizzera), nel suo report numero 478, pubblicato il 30 ottobre, scrive: “Ilè in cima alla lista, sia per il numero di calciatori formati che giocano in 49 divisioni di vertice in tutto il, sia per quanto riguarda l’indice di formazione, una metrica che valuta la presenza numerica di giocatori formati in base al livello sportivo raggiunto”.