Atalanta big out contro il Napoli? Spunta la decisione definitiva di Gasperini

(Spazionapoli.it - venerdì 1 novembre 2024)- Ilprepara a Castel Volturno la sfidal’: è da Zingonia, quartier generale di Gian Pieroe la sua squadra, che arrivano novità dall’infermeria. Antonio Conte ha annunciato il ritorno di Stanislav Lobotka per la sfidal’. Il leccese potrà contare finalmente sullo slovacco, in vista della sfida alla squadra di Gian Piero(fischio d’inizio in programma domenica, alle ore 12:30). “È pronto per la prossima partita”, ha dichiarato Conte nel corso della conferenza stampa odierna, tenutasi quest’oggi a Castel Volturno. Da capire se l’ex Celta Vigo sarà subito schierato in campo o se l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana si affiderà ancora a Billy Gilmour dal primo minuto: lo scozzese ha ben impressionato in queste ultime uscite, motivo per cui non è escluso che Conte possa optare per un rientro graduale di Lobotka.