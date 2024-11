Assenza di agibilità per edifici scolastici, l’opposizione: “Dopo 9 mesi Mastella ammette mancanze” - Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota dei consiglieri di opposizione del Comune di Benevento Giovanna Megna, Francesco Farese, Angelo Miceli e Raffaele De Longis relativa all’Assenza di agibilità e certificati di prevenzione incendi per edifici scolastici e uffici. “Dopo le numerose sollecitazioni dell’opposizione, l’Amministrazione Mastella mette da parte gli slogan e ammette che molte scuole e uffici sono privi di agibilità e certificato di prevenzione incendi. In questi giorni il Settore Lavori Pubblici ha affidato un incarico tecnico per verificare le opere necessarie: verrebbe da dire meglio tardi che mai, anche se con colpevole e grave ritardo. Nel lontano mese di febbraio, infatti, avevamo depositato un’interrogazione, cercando di scuotere dal lungo letargo questa Amministrazione rispetto alle certificazioni di sicurezza delle scuole. Anteprima24.it - Assenza di agibilità per edifici scolastici, l’opposizione: “Dopo 9 mesi Mastella ammette mancanze” Leggi tutto su Anteprima24.it (Anteprima24.it - venerdì 1 novembre 2024)- Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota dei consiglieri di opposizione del Comune di Benevento Giovanna Megna, Francesco Farese, Angelo Miceli e Raffaele De Longis relativa all’die certificati di prevenzione incendi pere uffici. “le numerose sollecitazioni del, l’Amministrazionemette da parte gli slogan eche molte scuole e uffici sono privi die certificato di prevenzione incendi. In questi giorni il Settore Lavori Pubblici ha affidato un incarico tecnico per verificare le opere necessarie: verrebbe da dire meglio tardi che mai, anche se con colpevole e grave ritardo. Nel lontano mese di febbraio, infatti, avevamo depositato un’interrogazione, cercando di scuotere dal lungo letargo questa Amministrazione rispetto alle certificazioni di sicurezza delle scuole.

