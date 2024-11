percorso di cura, a partire da un’informazione esaustiva e da una comunicazione corretta, ha preso il via la campagna di sensibilizzazione “In Seno al Futuro”, promossa da Daiichi Sankyo e AstraZeneca, con la collaborazione delle associazioni delle pazienti Andos Onlus Nazionale e Europa Donna Italia, oltre che della Società italiana di psico-oncologia, e con il patrocinio di Fondazione IncontraDonna e Salute Donna. Iodonna.it - Ascolto, informazione e supporto per affrontare il percorso di cura Leggi tutto su Iodonna.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Iodonna.it: Milano, 31 ott. (askanews) – In Italia, 37mila donne vivono con il carcinoma mammario metastatico. Nel 2023 sono state registrate 55.900 nuove diagnosi di tumore al seno, di cui circa il 7% già in fase di metastasi, una condizione sempre più cronicizzabile. Oggi, per rispondere ai bisogni insoddisfatti di queste pazienti e supportarle nella comprensione deldi, a partire da un’esaustiva e da una comunicazione corretta, ha preso il via la campagna di sensibilizzazione “In Seno al Futuro”, promossa da Daiichi Sankyo e AstraZeneca, con la collaborazione delle associazioni delle pazienti Andos Onlus Nazionale e Europa Donna Italia, oltre che della Società italiana di psico-oncologia, e con il patrocinio di Fondazione IncontraDonna e Salute Donna.

