Annunciata la modalità X3D Turbo di GIGABYTE per migliorare le prestazioni di gioco

GIGABYTE TECHNOLOGY, specializzata nella produzione di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, ha annunciato il lancio della X3D Turbo Mode, una funzionalità progettata per massimizzare le prestazioni di gioco su schede madri X870E, X870 e serie 600 con processori AMD Ryzen 7000 X3D e Ryzen 9000. GIGABYTE X3D Turbo Mode è una tecnologia all'avanguardia che ottimizza la distribuzione dei core, il tuning della larghezza di banda e l'equilibrio di potenza dell'hardware, spingendo i limiti delle prestazioni di gioco. Test empirici dimostrano i vantaggi tangibili di questa modalità per i gamer, con incrementi delle prestazioni fino al 18% per i processori X3D a 16 core della serie Ryzen 9000, un notevole 18% per i processori Ryzen 9000 non X3D e un 5% per i Ryzen 9800 X3D*.

