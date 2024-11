Agatha All Along: Joe Locke parla del costume di Wiccan, della grande scena con Agatha e di altro – SPOILER Agatha All Along si è conclusa con una serie di grandi rivelazioni e il debutto del costume da supereroe di Wiccan. È stato un momento importante per l’attore Joe Locke e, in base a come si conclude la serie, solo il primo capitolo di quello che dovrebbe essere un emozionante viaggio nel MCU. “Non c’è niente di più bello che indossare i costumi dei supereroi ”, racconta a Deadline. “Entri e ti senti semplicemente figo. Tutti ti guardano e il tuo mantello ondeggia. Mi sono sentito così figo”. Alla richiesta di approfondire i dettagli della tuta, Locke ha aggiunto: “Sì, ci sono delle rune. Come il suo maglione, c’è una corona della Bacchetta e una pietra mentale della Visione su ogni lato del suo top in pelle stampato in 3D. L’attenzione ai dettagli è incredibile. Leggi tutto su Cinefilos.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Cinefilos.it:All: Joedeldicone diAllsi è conclusa con una serie di grandi rivelazioni e il debutto delda supereroe di. È stato un momento importante per l’attore Joee, in base a come si conclude la serie, solo il primo capitolo di quello che dovrebbe essere un emozionante viaggio nel MCU. “Non c’è niente di più bello che indossare i costumi dei supereroi ”, racconta a Deadline. “Entri e ti senti semplicemente figo. Tutti ti guardano e il tuo mantello ondeggia. Mi sono sentito così figo”. Alla richiesta di approfondire i dettaglituta,ha aggiunto: “Sì, ci sono delle rune. Come il suo maglione, c’è una coronaBacchetta e una pietra mentaleVisione su ogni lato del suo top in pelle stampato in 3D. L’attenzione ai dettagli è incredibile.

