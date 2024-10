Volto noto della trasmissione tv Uomini e donne faceva il medico di Pronto Soccorso anche se non aveva i titoli per esercitare La scoperta del NAS all’ospedale di Cassino

Leggi tutto 📰 Dayitalianews.com

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Aldi, era conosciuto da tutti come il ‘dottor beautiful’, per la sua avvenenza e la somiglianza con Ron Moss, l’attore famoso per la soap opera “Beautiful”. Gentile nei modi, pacato e professionale, Ivan Di Stefano, classe 1974, non ha mai lasciato trapelare alcun indizio sulla sua presunta “non idoneità ala professione medica”. Le Indagini dei NAS:Non Riconosciuti in Italia Eppure, le indagini condotte dai Carabinieri del NAS e dalla Procura diraccontano una storia ben diversa. Ivan Di Stefano, assunto dalla ASL di Frosinone a tempo determinato per lavorare nel triage del‘Santa Scolastica’ dii, avrebbe conseguito una laurea in Ucraina che, però, in Italia non risulta essere riconosciuta.