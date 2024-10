Valencia, sempre più tragico il bilancio delle vittime della Dana: “L’allarme non è ancora finito” (VIDEO) (Di giovedì 31 ottobre 2024) sempre più tragico il bilancio delle vittime delle alluvioni provocate dalla Dana. Secondo i servizi di sicurezza spagnoli, a Valencia e dintorni, sono 158 i morti. Indefinito il numero di dispersi. “Purtroppo ci sono persone morte all’interno di alcuni veicoli”, ha dichiarato il ministro dei trasporti Óscar Puente riferendosi alle centinaia di auto e camion bloccati sulle strade coperte di fango. Stamattina è stato emesso un nuovo avviso meteo per una parte della regione di Valencia già devastata dalla tragedia. “Ci sono già fortissime tempeste nella zona, soprattutto a nord di Castellon. Il maltempo continua! Fate attenzione!”, ha scritto l’agenzia meteorologica statale Aemet su X, lanciando L’allarme più alto per la provincia di Castellon. Leggi tutto 📰 Dayitalianews.com (Di giovedì 31 ottobre 2024)piùilalluvioni provocate dalla. Secondo i servizi di sicurezza spagnoli, ae dintorni, sono 158 i morti. Indeil numero di dispersi. “Purtroppo ci sono persone morte all’interno di alcuni veicoli”, ha dichiarato il ministro dei trasporti Óscar Puente riferendosi alle centinaia di auto e camion bloccati sulle strade coperte di fango. Stamattina è stato emesso un nuovo avviso meteo per una parteregione digià devastata dalla tragedia. “Ci sono già fortissime tempeste nella zona, soprattutto a nord di Castellon. Il maltempo continua! Fate attenzione!”, ha scritto l’agenzia meteorologica statale Aemet su X, lanciandopiù alto per la provincia di Castellon.

