Uno sportello psicologico gratuito per famiglie e persone con disturbi alimentari

Ieri nella sala Musy di Palazzo Civico, è stato presentato il nuovo servizio di sportello psicologico gratuito, rivolto alle famiglie e a coloro che soffrono di disturbi alimentari. Ideata dall'Associazione "Lo Specchio ritrovato" e promossa e sostenuta dalla Circoscrizione 1, l'iniziativa è rivolta alle famiglie e ai ragazzi affetti da disturbi del comportamento alimentare.

Sarà aperto dal lunedì 4 novembre tutti i pomeriggi con le psicologhe dell'associazione "Lo specchio ritrovato" ...

