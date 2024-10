Lanazione.it - Un turno da dimenticare. Brutto ko per la Ferrovia

Leggi tutto 📰 Lanazione.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Una domenica amara per la Drria Spezia che viene sconfitta 43-13 dalle Province dell’Ovest. Gli ospiti, al Pieroni, si sono dimostrati decisamente superiori. "La formazione genovese ha espresso un gioco veloce ed efficace che ci ha messo in difficoltà – spiega il tecnico e giocatore Marco Sturlese – siamo stati troppo lenti e poco efficaci sia nella salita difensiva che nel placcaggio. L’ostinazione ad attaccare sempre palla in mano anche partendo dalla nostra metà campo senza utilizzare quasi mai il gioco al piede, nel tentativo di conquistare territorio, non ha sortito gli effetti sperati". Tutti e 13 punti della squadra spezzina sono stati segnati da Marco Sturlese, grazie a due calci di punizione nel primo tempo ed una meta, trasformata, nel secondo.