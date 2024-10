Tumori alla mammella e collo dell’utero: nuove tappe dei camper Asl (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiContinua l’impegno dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, per la prevenzione sul territorio provinciale con i camper per lo screening della mammella e del collo dell’utero (o cervice uterina). Sabato 9 novembre, i camper dell’ASL faranno tappa nel piazzale Giolitti a Calitri in occasione del Memorial Fiammetta Acquaviva dalle ore 9.00 alle ore 14.00. Per prenotazioni telefonare 3382720285 – 3287141301 . 3885828191 Domenica 10 novembre, i camper dell’ASL faranno tappa in piazzale Mercato a Torella dei Lombardi dalle ore 9.00 alle ore 14.00. Anteprima24.it - Tumori alla mammella e collo dell’utero: nuove tappe dei camper Asl Leggi tutto 📰 Anteprima24.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiContinua l’impegno dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, per la prevenzione sul territorio provinciale con iper lo screening dellae del(o cervice uterina). Sabato 9 novembre, idell’ASL faranno tappa nel piazzale Giolitti a Calitri in occasione del Memorial Fiammetta Acquaviva dalle ore 9.00 alle ore 14.00. Per prenotazioni telefonare 3382720285 – 3287141301 . 3885828191 Domenica 10 novembre, idell’ASL faranno tappa in piazzale Mercato a Torella dei Lombardi dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

