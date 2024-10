Gaeta.it - Trionfo per Vincenzo Sicignano ai Campionati Italiani di bocce: un successo atteso da trent’anni

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 27 ottobre si è rivelato una giornata memorabile per la città di Pescara, quandoha conquistato il primo titolo italiano della sua carriera aidia Zanè, in provincia di Vicenza. L’atleta abruzzese, rappresentante della Società Torrese, ha trionfato nella categoria C, battendo in finale Fabio Anedda con un punteggio di 12 a 6. Questonon solo segna una pietra miliare personale per, ma rappresenta anche un’importante vittoria per la comunità sportiva abruzzese, che attendeva undi questo calibro da circa. Un viaggio sportivo che inizia in famiglia, nato nel 2000, ha sempre condiviso la passione per lecon il padre Aniello. Questa connessione familiare ha avuto un ruolo cruciale nella sua crescita come atleta.