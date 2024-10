Strage a Valencia, l’appello del premier Sanchez: “La tempesta continua, per favore restate a casa” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha osservato un minuto di silenzio per le vittime delle mortali inondazioni che hanno finora ucciso almeno 95 persone. “Vorrei dire alle persone che vivono nella provincia di Valencia e anche a Castello’n che la tempesta continua, quindi per favore restate a casa, non uscite, restate a casa e ascoltate tutti gli avvertimenti di i servizi di emergenza” L'articolo Strage a Valencia, l’appello del premier Sanchez: “La tempesta continua, per favore restate a casa” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Strage a Valencia, l’appello del premier Sanchez: “La tempesta continua, per favore restate a casa” Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il primo ministro spagnolo Pedroha osservato un minuto di silenzio per le vittime delle mortali inondazioni che hanno finora ucciso almeno 95 persone. “Vorrei dire alle persone che vivono nella provincia die anche a Castello’n che la, quindi per, non uscite,e ascoltate tutti gli avvertimenti di i servizi di emergenza” L'articolodel: “La, per” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, l’del premier Sanchez: “La tempesta continua, per favore restate a…; Il cambiamento climatico fa: almeno 95 morti. Il governo: “Non sappiamo quanti sono i…; Moto GP in lacrime: è stata una, 51 morti in una volta sola | Coinvolto anche Bagnaia;di Erba, la Corte d’di Brescia conferma condanna a Olindo e Rosa: no a revisione del ...; La. L'del vescovo di Nuoro: «La violenza va denunciata. Parliamone»; ALLUVIONI IN SPAGNA,ALMENO 65 MORTI: TRA DI LORO ANCHE BAMBINI; Approfondisci 🔍

Strage climatica a Valencia, l’analisi di Mercalli: “In Spagna come in Emilia, perché i fenomeni sono amplificati dal riscaldamento globale”

(ilfattoquotidiano.it)

Oltre cento morti, decine e decine di dispersi, comuni sott’acqua e ponti distrutti. Nell’area a Sud e a Est di Valencia, in modo particolare, durante le piogge torrenziali che hanno colpito anche alt ...

Alluvione Valencia, la catena di errori: dal bacino aperto ai ritardi. La cronologia della strage (tra sms e tweet cancellati)

(msn.com)

Dana, la tempesta che ha devastato le regioni centrali della Comunità Valenciana, che peraltro è la zona più popolata, è stata la più violenta dell'epoca.

Disastro a Valencia: è la crisi climatica la priorità, non le emergenze immaginarie della politica

(ilfattoquotidiano.it)

La recente alluvione a Valencia è solo l’ultimo episodio di una serie di catastrofi climatiche che stanno colpendo il pianeta, un segnale drammatico di come il cambiamento climatico sia ormai una prio ...

Il dramma di Valencia, una strage senza fine che ferma lo sport

(tuttosport.com)

Disastrosi gli effetti dell’alluvione che ha colpito la Spagna: 95 i morti e tanti dispersi. Annullate 5 gare di Coppa, a rischio anche la MotoGP ...