Stefanini-Sorribes Tormo oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Merida 2024

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Lucreziase la vedrà contro Saranel secondo turno del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località messicana. La toscana, numero 163 del ranking mondiale, nel primo incontro ha stupito tutti lasciando solamente cinque game alla top novanta tedesca Jule Niemeier, accreditata della quarta testa di serie. Per un posto nei quarti di finale ora dall’altra parte della rete trova la solida iberica, che ha esordito annientando senza troppi patemi la wild card di casa Ana Sofia Sanchez. Tra le due è il primo scontro diretto a qualsiasi livello, con la spagnola che partirà con i favori del pronostico in base alle quote dei bookmakers.