Sport e Periferie 2024, la Palestra Taralli candidata a un finanziamento da un milione di euro (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Comune di Foggia prova a intercettare un milione di euro per gli interventi di miglioramento della sicurezza, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’efficientamento energetico della Palestra Taralli.Su proposta dell’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta e dell’assessore Foggiatoday.it - Sport e Periferie 2024, la Palestra Taralli candidata a un finanziamento da un milione di euro Leggi tutto 📰 Foggiatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Comune di Foggia prova a intercettare undiper gli interventi di miglioramento della sicurezza, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’efficientamento energetico della.Su proposta dell’assessore alloDomenico Di Molfetta e dell’assessore

(foggiatoday.it)

Il Comune di Foggia presenta un progetto per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'efficientamento energetico ...

TARELLI Foggia. Progetto di riqualificazione per la palestra Tarelli e agevolazioni per la sosta tariffata

(statoquotidiano.it)

Foggia. La Giunta comunale, riunitasi ieri a Palazzo di Città ha approvato il documento di progetto relativo agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e di efficientamento energet ...

Napoli, piscina di Barra candidata al bando periferie: via la vasca dei tuffi e nuovo tetto

(ilmattino.it)

Si lavora per provare a riconsegnare alla collettività la piscina del Pala-Dennerlein di Barra, nella zona orientale di Napoli, che, dopo il restyling delle Universiadi, è ...

Riqualificazione per la palestra Taralli di Foggia, via le barriere architettoniche. Costo oltre un milione

(immediato.net)

La Giunta comunale di Foggia, riunitasi ieri a Palazzo di Città ha approvato il documento di progetto relativo agli interventi ...