Lanazione.it - Spazio BenEssere Lilt. Al via il progetto-studio: "Tornare a vivere sconfitto il tumore"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) "E’ stata dura. Quando sono rientrata a lavoro non conoscevo nessuno. Davanti ai colleghi sorridevo, ma poi a casa scoppiavo in lacrime". Questo è un estratto di un’intervista di qualche tempo fa ad una giovanissima paziente oncologica toscana che aveva appenail. Delle sue parole mi tornano in mente il trauma da superare, ma soprattutto la forza di ricominciare ritrovata grazie ad una piccola comunità di supporto. Ecco che– unApMassa Carrara – può incarnare quellosicuro e accogliente e quella comunità inclusiva che, chi è appena uscito dal tunnel della malattia con la consapevolezza di una eventuale recidiva, potrebbe aver bisogno di avere al proprio fianco.promuove infatti la creazione di gruppi di riabilitazione oncologica.