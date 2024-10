Soldati nordcoreani verso l’Ucraina, in 3mila a 50 chilometri dal confine: "Pronti a combattere per la Russia" (Di giovedì 31 ottobre 2024) I Soldati inviati dalla Corea del Nord in Russia per combattere in Ucraina sono a 50 chilometri dal confine del Paese: lo scrive il Financial Times che cita funzionari dell’intelligence di Kiev. Secondo le fonti, "3mila Soldati sono stati trasportati segretamente su camion civili dall’estremo oriente della Russia alla regione di Kursk. Lunedì sono stati ospitati in caserme a circa 50 chilometri dal confine ucraino, dove stavano aspettando ulteriori ordini da parte del comando russo". Intanto all’indomani delle contestate elezioni in Georgia ma soprattutto della virata autoritaria che Tbilisi ha imboccato dalla scorsa primavera, Bruxelles lancia un ultimatum. La Commissione Ue: "La linea di condotta intrapres mette a repentaglio il percorso della Georgia verso l’Unione, arrestando di fatto il processo di adesione". Quotidiano.net - Soldati nordcoreani verso l’Ucraina, in 3mila a 50 chilometri dal confine: "Pronti a combattere per la Russia" Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Iinviati dalla Corea del Nord inperin Ucraina sono a 50daldel Paese: lo scrive il Financial Times che cita funzionari dell’intelligence di Kiev. Secondo le fonti, "sono stati trasportati segretamente su camion civili dall’estremo oriente dellaalla regione di Kursk. Lunedì sono stati ospitati in caserme a circa 50dalucraino, dove stavano aspettando ulteriori ordini da parte del comando russo". Intanto all’indomani delle contestate elezioni in Georgia ma soprattutto della virata autoritaria che Tbilisi ha imboccato dalla scorsa primavera, Bruxelles lancia un ultimatum. La Commissione Ue: "La linea di condotta intrapres mette a repentaglio il percorso della Georgial’Unione, arrestando di fatto il processo di adesione".

Soldati nordcoreani a 50 km dal confine ucraino, trasportati segretamente in Russia. Bruxelles minaccia la Georgia per virata autoritaria.

